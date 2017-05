Habló Silvia, la mamá de Fede, el niño que conmociona al país por su historia

La historia de Fede conmueve a un país por la llamativa decisión de juez de enviarlo a un hogar y separarlo de su madre adoptiva, Silvia Martín, quien lo crió desde su nacimiento hasta el lunes pasado.





Pasaron siete años antes de vivir esta pesadilla. PrimiciasYa pudo dialogar con Silvia, una mujer quebrada emocionalmente por separarla de Fede: "Lo trajeron cuando tenía un año, por medio de mi compadre, me dijo que él no lo podía cuidar. A los minutos, apareció la mamá biológica y dice que se lo robaron, cosa que era mentira. Los obligué a ir a una comisaria y hasta los 3 años del nene hicimos eso".





"Me dijeron que me iban a sacar al nene porque la mama biológica quiso vender a su hija. Me llamaron y me dijeron que si me callaba la boca, me lo dejaban hasta que salga en adopción. Los padres me dijeron que no lo iban a dar en adopción y si lo daban, me lo daban a mi", amplió.





Visiblemente conmovida, la madre adoptiva de Fede continuó el relato: "Lo tuve en mi casa hasta ahora. A todo esto, voy y vengo al juez todo el tiempo. Me llamaron el lunes para ir con Fede y me dijeron que el nene se quedaba con ellos en el Juzgado. Les dije que no podía ser. Me dijeron que a los 7 años puede decidir él y que el padre perdió la guardia porque no fue. Me dijeron que estaba decidido".





"Ahora no tengo idea dónde está. Soy viuda, mi marido falleció cuando Fede tenía 2 años. El viernes tenemos pensado hacer una marcha y vamos a contratar abogados", cerró Silvia, con esperanzas de que el fallo del juez sea repensado.