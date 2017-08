Habló la mamá del nene que fue confundido con un fantasma en el estudio de ShowMatch

El lunes a la noche reinó la emoción en ShowMatch, luego del debut de Consuelo Peppino, la otra participante "no famosa" que se presentó en la Cumbia Pop. Sin embargo, el usuario de Twitter "La Mascarada" publicó una imagen que rápidamente se viralizó.

"Chicos, ¿qué es esto?", preguntó el usuario en referencia a la imagen de un niño que asomaba entre los integrantes de la tribuna y que, sin explicación alguna, carecía de nitidez.

Al respecto habló El Chato Prada, productor del ciclo, quien en "Nosotros a la mañana" (El Trece) indicó: "No creo que sea un fantasma pero vamos a investigar".

Pero luego se supo que se trataba del hijo de una de las maquilladoras de Ideas del Sur, Sol Fernández. En diálogo con PrimiciasYa.com, la mamá de Benjamín (6) manifestó: "Yo estaba durmiendo y me llama un amiga mía diciendo que ponga el programa de Fabián Doman porque estaban mostrando una imagen de ShowMatch donde se veía un fantasma. La verdad es que me dio escalofríos porque yo estaba ahí y estábamos casi todos apretados y queríamos ir hacia adelante para ver todo y tenía una mochila. Y abajo donde se va la imagen no había nada, ni un nene cerca de mí ni nadie".

Luego detalló: "Mi hijo entró y pasó directo para sentarse adelante. Nunca lo tuve cerca mío a Benjamín pero después viendo el video cuando pasa directo, ahí se aclara todo. Justo se tomó una imagen borrosa donde se prestó para la confusión. Lo que me llamaba la atención es que la remera era justo igual a la de mi hijo. Pero me quedé tranquila cuando supe que era mi hijo y que solo se trataba de una foto distorsionada".

