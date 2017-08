Habló la ex empleada de los Latorre: " Diego es gauchito, muy bueno en la cama"

Desde que se inició el escándalo, casi todos los días aparecen nuevos detalles sobre el aparente y voraz apetito sexual de Diego Latorre.

Mientras Natacha Jaitt difunde con cuenta gotas los audios que aún conserva de su affaire con el ex futbolista, Soledad Stacul, ex empleada doméstica de los Latorre, continúa hundiendo a Diego.

Este lunes, la mujer dialogó con el ciclo Rompé la tarde, de la radio Conexión Abierta y disparó nuevos detalles sobre la supuesta relación que mantuvo con "Gamnetita".

"Empezó a seducirme un día que le llevé gelatinas con peras. Cuando la terminó fue a pedirme más y en ese momento me dijo 'anotá mi número'. Le escribí un mensaje diciendo que era yo para que me agende y contestó 'qué fotito, eh', en referencia a mi foto de perfil. En ese momento me puse a llorar", aseguró Stacul.

Y agregó: "Soy de carne y hueso. Me sentí seducida por él, y concretamos. Me decía 'sos divina, me encantás'. Luego se repitió varias veces, lo hacíamos en mi cuarto. Yo ya no podía mirar a Yanina a los ojos".

"Un día yo colgaba ropa y se me veía un poco la tanga. El señor me venía mirando hace rato. Me dijo: 'Te agachás y se te ve. Me gusta mirarte'. Yo sentí mucho miedo, pero mis amigas me decían que me relaje, que tenga algo con él, que no sea tonta", añadió.

Finalmente, Soledad Stacul calificó como amante a su ex patrón: : "Es gauchito, muy bueno en la cama", concluyó.

