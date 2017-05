Habló la ex de Centurión: "El martes fue borracho a casa y me pegó"

Melisa Tozzi contra Ricardo Centurión por violencia de género, la ex del futbolista de Boca visitó este miércoles el estudio de Después de que se conociera la denuncia decontrapor violencia de género, la ex del futbolista de Boca visitó este miércoles el estudio de Intrusos y detalló cómo fueron las agresiones que dijo haber sufrido, además de revelar presuntos chats con el jugador que probarían la violencia.





"La primera vez que me golpeó fue el 7 de octubre. Estábamos viviendo en Puerto Madero. Yo le hackee su Instagram y lo tenía en mi celular. Y esa noche él se quedó en el sillón y yo me fui a acostar. Entonces, abro su Instagram en el mío y estaba hablando con otra chica. Y le digo, '¿por eso no venís a acostarte?' Y se puso loco", contó Melisa sobre la noche en la que Centurión la habría agredido por primera vez. contó Melisa sobre la noche en la que Centurión la habría agredido por primera vez.

Embed TREMENDA VIOLENCIA - Los audios de la madre de Ricardo Centurión



"Gata sucia, resentida ¿No te das cuenta que mi hijo te hace lo mismo?" pic.twitter.com/6PjKvharls — América TV (@AmericaTV) 24 de mayo de 2017







"Ese día agarró mi teléfono y me lo tiró por la ventana. Y ahí se produjo el primer golpe. A todo el mundo tuve que decirle que me robaron, pero en realidad me dejó los dos ojos 'verdes'. Me dio un golpe y perdí el conocimiento. No me acuerdo. Ahí me quise ir y él no me dejaba. Me escondía las zapatillas, la ropa. Él decía que quería estar conmigo todo el tiempo", agregó.





Pese a la gravedad de lo sucedido, Melisa reconoció que decidió perdonar al jugador, quien a su vez decidió regresar con Melody, su novia. Así, en medio de una relación paralela, llegó la segunda agresión que derivó en la denuncia por violencia de género.





"Fue el martes pasado, después del cumpleaños de Benedetto (Darío, compañero de Boca). Él estaba borracho y fue a mi casa, en Quilmes ¿Por qué me pegó? Porque yo le pedía que se vaya", aseguró Melisa.





"Él tiene una relación rara con su novia, ex o no sé qué es. Él decía que estaba conmigo pero a la piba no la podía sacar de su casa. Convivía con ella y dormía conmigo. Por eso las constantes peleas. Por eso nunca fue seria la última parte de nuestra relación", indicó. indicó.