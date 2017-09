Habló el Negro Oro tras el triple bypass: "Descubrí que no tengo ganas de morirme"

Hace tres semanas, Oscar González Oro escribió un texto en su cuenta de Facebook comentando sus sensaciones antes de realizarse una operación de corazón.





El Negro estaba tranquilo y dejó en claro que esas palabras no eran "una despedida". El jueves 31 de agosto le hicieron un triple bypass y todo salió bien.

Embed

El conductor radial volvió a aparecer públicamente gracias a una entrevista telefónica que le realizaron en radio Rivadavia AM 630, el dial donde tiene su programa.





"No estoy ni con ganas ni en condiciones de dar notas. El post operatorio es más largo de lo que yo preveía, va a durar un mes. No estoy enchufado a la cama, puedo leer, caminar. No me siento mal, pero tengo dolor en el pecho. Si Dios quiere la semana que viene ya me sacan los puntos y creo que será un alivio. No me siento mal, tengo un dolor en el pecho por la operación porque se está soldando el esternón", comentó Oscar.





Luego, se expresó sobre la actualidad social y política: "Me sigo enojando por la realidad, la estupidez humana, la imbecilidad, que los políticos sigan en una nube de pedos. No vale nada la pena enojarse, cuando volvés a tu casa, no vale la pena porque no va a cambiar nada".

"En estos últimos meses yo tuve un infarto, no masivo, pero pasó de largo. Tuve un infarto que lo pasé por arriba. Si tardaba 48hs más en ir a la Trinidad, estaba muerto. Esto obviamente me cambia, te deja muy sensible y lloro ante los comentarios. A partir de ahora tengo la obligación de estar más pendiente de mí".

"No sé si voy a volver a hacer la mañana de la radio. El cuerpo me pasó factura. Quizás haga el regreso más distendido, con más música. Quizás llegue el momento de hacer otra radio, que no es ni mejor ni peor. Yo también me extraño", subrayó.





Para cerrar, dejó en claro: "Tengo que tener calma, porque descubrí que no tengo ganas de morirme. Parezco una gomería, tengo parches de nicotina por todos lados, que te sacan la abstinencia. Fui preparado para que me vean los pulmones, no el corazón. Si me decían que tenía cáncer de pulmón no me importaba, porque hice todo para tenerlo".