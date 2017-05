Habló el juez: "Voy resolver si el acusado queda detenido o no entre hoy y mañana"

Las cosas comienzan a complicarse para El Polaco. Mientras, el muchacho hace planes de casamiento con Silvina Luna, el abogado Miguel Molina pidió su detención. Esto sucedió, porque Valeria Aquino, la ex pareja del cantante, lo acusó de ejercer violencia de género.

Ahora- tal y como Primiciasya.com adelantó en la tarde de este jueves- el juez Guillermo Atencio, quien investiga la causa Aquino lleva contra el cantante tropical, acaba de pronunciarse sobre la difícil situación del ex participante del Bailando. "Voy a resolver si pronto 'El Polaco' queda detenido", anunció en El Diario de Mariana.

Y es que luego de que la fiscal pidiera la detención del muchacho, el magistrado informó: "Los delitos que se le imputan son dos: lesiones leves, en el contexto de violencia de género y coacción".

"La pena con la cual se castiga a uno de los delitos no alcanzarían a tres años en el medio. El artículo 151 del código penal es claro. Si en la escala penal, el promedio es de tres o más, corresponde la detención. En este caso, no corresponde la detención. No obstante, si hubiese lo que se llama peligros procesales, podría dictarse la detención", explicó el Juez.

