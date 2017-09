Hablamos con el notero agredido por Natacha Jaitt: "Me pegó y me escupió"

Este viernes, luego de la conferencia de prensa brindada por Natacha Jaitt en el marco del allanamiento que el jueves a la noche se produjo en su domicilio, en el marco de las acusaciones de Diego Latorre, la mediática protagonizó un escándalo en la calle y terminó por propinarle un sopapo a Pablo Costas, cronista del programa Implacables, quien dialogó del tema con Primiciasya.com.

"Me sorprendí porque me la encontré en la conferencia y ahí mismo Ulises, su hermano, Ulises, empezó a acusarme de que en Twitter de haberme reído de ella cuando perdió el trabajo", arrancó a contar.

Luego, Costas, explicó cuál fue la frase que le molestó tanto a la morocha: "Yo lo único que escribí y como comentario a otra persona, fue: "En cualquier momento le echan la culpa a la torre de que la echaron".

"En la primera pregunta que les hice durante la conferencia de prensa se pusieron medio beligerantes y la segunda no me la respondieron", agregó.

"Después en la calle, Natacha me empezó a gritar; me escupió y empezaron a los gritos. Ese fue el momento en que me pegan la cachetada", recordó Pablo. "El hermano (Ulises) también me prepoteó y me dijo q me iba a pegar...", reveló casi al final de la charla.

"La gente comenzó a separarnos... Yo no entendía nada y no pude reaccionar. Después me quedé muy mal y angustiado. Una situación muy fea...", concluyó Pablo Costas.

Para los que me preguntan: Si, Natacha Jaitt me escupió y golpeó. Esto fue después de no dejarme preguntar en su conferencia de prensa — Pablo Costas (@pablocostas) 1 de septiembre de 2017

Con esto que le secuestraron todo lo electronico a Natacha, aca estoy, esperando que vaya a un Cyber y empiece a tuitear. jajaj — Pablo Costas (@pablocostas) 1 de septiembre de 2017