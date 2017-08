Hablamos con el médico de Luli Salazar: "Los óvulos son de ella, la madre subrogante pone el cuerpo"

Luciana Salazar, quien se encargó de contar vía Instagram que será madre gracias a un alquiler de vientre que realizó en los Estados Unidos. La gran noticia de la semana en el mundo del espectáculo tiene que ver conquien se encargó de contar víaqueque realizó en los Estados Unidos.





PrimiciasYa se comunicó con Fernando Akerman, médico que está a cargo de la situación, y detalló cómo será el tratamiento: "Hay cosas que Luciana me autorizó a decir y cosas que no. El motivo de la subrogacion es la trombofilia, pero además hay una historia médica atrás. No es solo la trombofilia lo que la imposibilita a quedar embarazada. Son los óvulos de ella, ella hizo tratamiento de fertilización in vitro".





"Parte de esos óvulos fueron congelados y parte fueron fertilizados con el esperma de un donante anónimo. La madre subrogante no puso información genética, ella pone el útero, el vientre y su cuerpo. Está de 4 o 5 meses de embarazo, es normal, es un feto único y es una nena que se va a llamar Matilda. No tiene ningún soporte hormonal y la fecha estimativa de parto es el 15 de diciembre", reveló el Dr. Akerman.





¿Cómo se lleva Luciana con la madre subrogante? "Tienen contacto directo por mensajes o llamadas. La selección de una madre subrogada es la decisión de un equipo de trabajo. Una agencia nos ayuda a reclutar y hacer una preselección. Nosotros evaluamos exhaustivamente a la madre subrogante y luego se contactan con Luciana".





"Las condiciones son muchas: la edad que recomendamos es menor de 40 años, que tenga un embarazo de término sin complicación, que haya nacido sano un bebé por parto vaginal o cesárea, que actualmente esté sano y viviendo con la madre", subrayó para completar el profesional.