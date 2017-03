Hablamos con el "Chino" Maradona sobre el escándalo en su familia y la reconciliación con su pareja

El Chino Maradona, sobrino de Diego, fue el protagonista de una controvertida separación a mediados de 2015.

Vanesa Carnevale, con quien estaba en pareja desde hace más de 10 años, denunció en aquella oportunidad en su cuenta de Facebook que la supuesta amante de su marido le envió fotos de ellos juntos y en la casa que compartían.

"Gracias Andrea Villar por estar con mi marido en mi casa y mi cama, como mujer deja mucho que desear y gracias amiga por mostrarme la clase de marido que tenía. Chicas si quieren saber si sus maridos las engañan, preséntenle a esta chica", fue el mansaje que publicó en la red social.

El tiempo pasó y parece que todo quedó en el pasado y la pareja está apostando a una reconciliación. Al ser consultado sobre el tema, el Chino confirmó que intenta volver con Vanesa: "Estamos en eso, veremos si marcha todo bien. A mis hijos no le gusta que hable de mi vida privada pero bueno es así".

Por otro lado, opinó sobre lo sucedido entre su tío y Rocío Oliva en España: "Con Diego no hablé nada. Lo único que sé es lo que está saliendo en los medios. Me parece que no está bueno lo que está pasando. La relación entre ellos siempre fu conflictiva. Rocío logra sacar lo peor de él. Nunca presencie una escena de violencia entre ellos pero siempre surgen conflictos".

