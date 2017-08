Hablamos con Antonella Macchi, la modelo que sedujo al aire a Poroto Cubero

Pasaron dos meses desde que Fabián "Poroto" Cubero rompió el silencio y confirmó su separación de Nicole Neumann, después de una década de relación. En su momento, el futbolista se mostró dolido por la ruptura y fue claro en su postura: la madre de sus tres hijas ya no lo amaba.





El jugador de Vélez se fue soltando, volvió al ruedo y así comenzaron a circular los rumores que lo vinculaban con distintas mujeres del ambiente artístico. Primero se rumoreó que había comenzado una relación con Noelia Marzol. Luego se lo vinculó nada más y nada menos que con Barbie Vélez. Y, aunque siempre negó cualquier tipo de relación, el futbolista reconoció que luego de haber estado "diez años guardado" comenzó a tirotear en las redes sociales.





Consultado sobre qué tipo de mujer le gustaba, "Poroto" sorprendió: "Lo que venga". Entre risas y desde el ciclo online "Con amigos así", que conduce el Pollo Álvarez con Pico Mónaco, elaboró un poco más su respuesta: "Siempre me atrajo más la mujer rubia, pero he tenido de todo. Rubias prefiero".





A todo esto, las preguntas eran hechas por Antonella Macchi, una modelo muy bella que forma parte del staff televisivo. El video:

Este medio pudo contactarse con Macchi tras el juego mediático que armó con Cubero, aunque Antonella fue tajante: "No pasó nada, fue algo divertido del programa. Si tu pregunta es si le daría una oportunidad, la respuesta es NO".





"No me interesa y no me generaron nada sus comentarios que realizó al aire", agregó Antonella, que al parecer no le dará chance a Poroto. Estas son algunas de las fotos de la joven de 25 años:

