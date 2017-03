Gwyneth Paltrow causa polémica por sitio web sobre prácticas sexuales

La web Goop, creada por Gwyneth Paltrow, comparte todo tipo de experiencias sobre su estilo de vida, sus estrategias para mantener la salud, trucos de belleza y ¡relaciones sexuales anales! El portal ha generado todo tipo de comentarios sobre este artículo en el que cuenta algunos de los consejos que da a este respecto Paul Joannides, un psicoanalista, autor de The Guide To Getting On!, que trata de ayudar a las parejas a trasladar una escena pornográ,ca a sus necesidades reales.

"Primero fue impactante, luego fue un momento cultural, ahora es prácticamente estándar en el repertorio de un dormitorio moderno, por lo que un rápido análisis de cualquier medio, desde el porno a HBO, te lo dirá", dice el artículo.

"Pero la realidad sobre el sexo anal no es, en realidad, algo que todo el mundo lo practica. [...] Si el anal te excita, de,nitivamente no estás solo", añade este escrito, en el que también se analizan los riesgos para la salud de esta práctica y cómo hacer para tener una buena experiencia.

Esta nueva entrada incluye una discusión sobre la ética del porno, una pieza sobre la importancia de la educación sexual para las niñas, una guía para tener relaciones sexuales casuales y, por supuesto, una tienda de sexo con lencería aprobada por Paltrow, aceites y juguetes sexuales, como un anillo de masaje que cuesta la friolera de 795 dólares.