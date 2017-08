Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Marina Fernández encendió la alarma de una interna con su compañero de programa en la señal de noticias TN, Gustavo Tubio. Un mensaje en Twittter de la meteorólogaencendió la alarma de una interna con su compañero de programa en la señal de noticias





Embed 3años acompañando al Sr @TubioGF en la noche d los sáb y ahora resulta q "estaba SOLO " FEA la actitudFEA la actitud Éxitos #TNClub14 — Marina Fernández (@MARINA_eltiempo) 23 de julio de 2017



Lo cierto es que PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Tubio quien aclaró que no tiene ningún conflicto con su compañera.





"Es un chiste de Marina. Cero polémica (se ríe). Encima no me lo dice a mí, se lo dice a Lapegüe (Sergio) que me dijo al aire que yo estaba solo en conducción las tardes del sábado", aclaró el periodista.





Sobre la versión de conflicto entre ambos, Gustavo aclaró: "Una ridiculez. Somos muy amigos con Marina. Nos hacemos chistes permanentemente pero siempre con buena onda. Cero conflicto, de verdad".