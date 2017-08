Gustavo Sofovich: "Están ensuciando mi apellido, que es una marca registrada en este país"

La Justicia analiza un pedido de embargo de parte del Hotel Conrad de Punta del Este (hoy Enjoy) contra la sucesión testamentaria de Gerardo Sofovich, cuyos herederos son su hijo Gustavo y sus nietos.





Carlos Monti contó en Pamela a la Tarde, que el Juzgado Civil N° 58 analiza un pedido de embargo de parte de "aquellos que están manejando el hotel en Punta del Este" (Baluma S.A.) por una deuda de 450 mil dólares, hoy, unos 8 millones de pesos.

"La gente del Conrad tenía pagarés firmados por Gerardo Sofovich, en el último tramo de su vida, por 300 mil dólares", contó Monti.

Este medio se comunicó con Gustavo Sofovich para que cuente su versión de los hechos: "No había deudas. Si hubiera, que me las demuestren. Hay 63 pagarés que no tienen firmas iguales y me reclama dinero una sociedad fantasma que es Baluma".





Amplió: "Me demandan 30 meses después de la muerte de Gerardo, me quieren sacar 900 mil dólares. A mi papá le prestaban plástico adentro del casino, que afuera no sirve para nada. ¿Cómo le vas a prestar plástico a un tipo que le vas a reclamar billetes a un tipo en otro país?".





"No soy responsable de la Asociación de Gerardo... Soy un heredero y estoy embargado personalmente. Está todo mal hecho, les voy a hacer una contrademanda por el buen nombre y la memoria de mi viejo. Vivo de mi apellido, es una marca registrada en este país y lo están ensuciando", cerró Sofovich.