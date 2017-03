Gustavo Martínez: "No hay un momento del día que no tenga que ver con Richard, lo extraño"

"No estaba al tanto de la campaña que hicieron por Ricardo en las redes, no me meto en los portales o Facebook, lo único que tengo es Twitter. Y al no tenerlo en mi celular no me enteré. No sabía que había aparecido algo sobre Ricardo. Para mí está bueno. Todo lo que tiene que ver con él siempre va a estar bueno, siempre que se hable bien. Eso es lo más importante. Tiene dos hijos y me gusta cuando se escucha una opinión buena de él y no me gusta cuando alguien puede tener un comentario que pueda caer mal".