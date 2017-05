Gustavo Martínez: "Jamás toqué un centavo de Ricardo ni de sus hijos"

Augusto Tartufoli dio ayer al aire una información en " Intrusos " que motivó la ira de Gustavo Martínez , el gran compañero de vida de Ricardo Fort y quien tiene la custodia de los hijos del millonario, Marta y Felipe.

Martínez salió al aire al instante en el ciclo que conduce Jorge Rial y aclaró rápidamente el tema.

"Estás mintiendo y si vos no te retractas te mando una carta documento te lo juro. No te voy a permitir que digas esas cosas", expresó muy enojado Gustavo.

"Yo jamás le toqué un peso a Ricardo y mucho menos a los hijos. Vas a ser prisionero de tus propias palabras. La plata se guarda para ellos, los chicos", añadió.

gustavo martinez.jpg



Lo cierto es que según los datos que maneja este medio en exclusiva, Martínez ya tomó la decisión de iniciar una demanda penal contra el periodista.





PrimiciasYa.com se comunicó con Gustavo Martínez quien confirmó que demanará a Tartu y explicó el motivo de su enojo.





"Ya tomó conocimiento el abogado de todo lo que sucedió. Le conté la barbaridad que dijo y le van a hacer una demanda penal. No voy a permitirle a ese señor que diga mentiras porque desconoce absolutamente toda la historia", explicó Gustavo.







"Va a tener que retractarse públicamente de todos sus dichos. Con esas cosas no se juega. Jamás toqué un centavo de Ricardo y jamás tocaría un centavo de sus hijos, jamás haría una cosa así. Es un horror lo que dijo, no sé de dónde lo sacó. Es increíble lo mal que lo pasé, todo lo que dijo es absolutamente mentira".





"El manejo del dinero lo tiene siempre Marisa que es la niñera de los niños. Ella es la que va a FelFort, ella va a buscar los reintegros, va a pedir dinero si es que hace falta por algo, ella se ocupa de eso. Yo en todo lo que tiene que ver con el dinero no me ocupo de nada, sólo me manejo con el dinero de mi trabajo que es entrenar gente, no toco el dinero de los chicos ni de su papá", aclaró Martínez.





Y volvió a reiterar: "Me ensució y yo jamás toqué dinero de Ricardo ni de los chicos. Cómo se le ocurre pensar que yo estoy pidiendo una cuenta a mi nombre para los chicos. Encima se está contradiciendo porque el dinero que pasa por esta casa Marisa lo pide en FelFort y además ella tiene una extensión de tarjeta para las compras para la casa y para los mellizos".





Embed