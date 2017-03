Gustavo Martínez furioso por la noticias judiciales sobre la muerte de Fort: "Dejenlo descansar en paz"

Slupski ordenó entonces una nueva pericia médica según la cual no habría existido mala praxis de parte de los galenos que atendieron a Fort, que tuvo una " muerte súbita cardíaca", de acuerdo a los expertos.



Para cerrar, afirmó: "Cuando vea todo voy a analizar y ver si apelamos o no. A lo mejor pedimos una tercera opinión a través de la Academia Nacional de Medicina".









Gustavo Martínez se volcó luego a Twitter para manifestar su enojo por la noticia que salió en los medios.









"Hay una justicia que no la manejamos nosotros: la justicia divina. Y creo profundamente en ella. Dejenlo descansar en paz. No molesten más y no lo olviden jamás", expresó,