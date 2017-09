El guitarrista de la banda "Utopians", Gustavo Fiocchi, dialogó con el programa "¿Qué te puedo cobrar?", de FM Rock & Pop, sobre las acusaciones que realizaron dos mujeres en las que lo denunciaron por haberlas acosado sexualmente cuando eran menores de edad.

"Me ponía a charlar y no sabía que eran chicas. Era una diversión para mí y tal vez desde ese lugar de rockstar hablaba con chicas que eran fanáticas de la banda y ni me fijé que eran menores. Esta situación me da mucha vergüenza por mis amigos, los integrantes de la banda y mi familia. Pido disculpas públicas", señaló el músico en la charla que mantuvo con el Tucu López y Mikki Lusardi.

Fiocchi, que decidió hablar por primera vez sobre este tema, aseguró: "Decidí dar la cara, mi deber es hablar con ustedes, asumir lo que pasó y que caigan las consecuencias. Decidieron echarme de la banda y me parece lo más adecuado".

"Ojalá que los chabones antes de hacer cosas así se den cuenta y frenen. No está bien hacer esto con menores porque hay un juego de poder. Es algo adictivo y que no te das cuenta y ahora te das cuenta que hay cosas que no están permitidas y no se puede cruzar esa línea", comentó Fiocchi.

Para finalizar, admitió: "Defraudé a Barby, que es la mujer de la banda y a mis amigos. Decidieron suspenderme por este tema y me parece lo más acertado. No hay que dejar pasar este tipo de cosas porque son graves".