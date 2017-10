PrimiciasYa.com se contactó con Gustavo quien se refirió al buen desempeño del matrimonio en los juegos.

"En el programa de Susana ganamos tres de tres. El auto la primera vez, el viaje la segunda y ayer, estamos invictos. La verdad que somos una pareja con suerte para los juegos cuando jugamos juntos casi siempre ganamos, por separado no. Por ejemplo, con Meolans las dos primeras veces competimos contra él y la segunda me dijo: contra ustedes dos no vengo más (se ríe). Un genio", explicó el actor y papá de Félix.



"Yo voy a ganar cuando voy. Si gano mejor, pero dejo todo. Y si gana otro, está todo bien pero no me quedo con la duda de haber podido hacer más: nos gusta competir y ganar. Cuando juego por nada quiero ganar igual en lo que sea, imagínate si hay premio y más de esa jerarquía".