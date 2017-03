Guillermo Cóppola: "Coco está bien, no tuvo un ACV, fue un alerta y estuvo atento"

En horas de la tarde del lunes, Alfio Basile debió ser hospitalizado por un inconveniente de salud; cuando comenzó a correr la noticia, se hablaba de un ACV controlado a tiempo.





Se supo luego que el Coco estaba fuera de peligro, aunque quedó internado el lunes por la noche para que le siguieran haciendo estudios.





PrimiciasYa se comunicó con Guillermo Cóppola, gran amigo del exdirector técnico de Boca y la Selección, que visitó a Alfio ayer y reveló detalles de cómo se encuentra Basile.





"Lo vi ayer por la tarde, estaba bien, descansando y en compañía de su familia, su hijo, su hija... Estaba tranquilo y me pidió que transmitiera tranquilidad a sus amigos y a la banda de La Raya", comentó el exmanager de comentó el exmanager de Diego Maradona





"Lo había llamado Cacho Castaña, me escribió Carlitos Bianchi desde Francia y el vicepresidente de Boca, Horacio Paolini, entre muchísimos otros amigos", dijo Guillote. ¿Quiénes se preocuparon por la salud del Coco?dijo Guillote.





"No fue un ACV tal como dicen, eso me gustaría que lo diga un profesional... Quiero desmentir que hubo una operación, le hicieron estudios y fue un alerta, creo que le dan el alta en las próximas horas. Salieron bien los estudios y yo tengo la obligación de transmitir lo que me dijo", completó Cóppola.