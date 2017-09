Guillermina ValdÃ©s y su tuit: "Marcelo me dijo, 'Â¡quÃ© quilombo armaste!"

Días atrás, Guillermina Valdés mostró las garras cuando a través de las redes sociales sorprendió a todo el mundo con una increíble declaración.

"Hay mujeres muy desubicadas que le escriben a hombres que están en pareja, tanteando la situación, claro", escribió, desatando la polémica y logrando que varios seguidores de la rubia salieran a opinar sobre el polémico tema.

Pero este jueves, en Nosotros a la Mañana, Guille explicó cómo había llegado a escribir aquella "acusación". "Me equivoqué, uno a veces manda un tuit y después no puede creer lo que genera. Mi mamá y mis amigos me dijeron 'para qué escribiste eso, vos no sos así'. Es un pensamiento que tuve y lo trasladé a una red social como quien puede decir me gusta el helado de dulce de leche", explicó la modelo. Y agregó: "No hay ningún nombre propio".

Finalmente, cuando le preguntaron si había hablado al respecto con Marcelo Tinelli, Guillermina no ocultó la observación que le hizo el conductor de ShowMatch: "Unas horas después me dijo 'qué quilombo armaste, ¿por qué tuiteaste eso?' Y me dijo que no lo borre porque iba a ser peor", confesó.

"Unas horas después me dijo 'qué quilombo armaste, ¿por qué tuiteaste eso?' Y me dijo que no lo borre porque iba a ser peor", confesó.

Mirá!

Embed

Embed Hay mujeres muy desubicadas que le escriben a hombres que están en pareja

Tanteando la situación,claro — Guillermina Valdes (@guillevaldes) 16 de septiembre de 2017