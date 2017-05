Guillermina Valdés: "Hace dos o tres días que no soy más celosa"

Guillermina Valdés pasó por el diario de Mariana y, además de hablar de su participación en la obra Invencible, respondió varias preguntas sobre su relación con Marcelo Tinelli.

"¿Cómo te ves como primera dama? Porque Moria Casán contó acá que Tinelli le había dicho que no descartaba ser candidato a presidente", le preguntaron.

"Yo siento que él no lo descarta. Yo no voy a decir eso porque es una frase que no escuché de él. Pero él no lo descarta. Las cosas suceden cuando uno pone energía, intención, y no veo que hoy sea el momento ni el lugar de él porque esta con todo esto que lo llena y está feliz en donde está", contestó Guillermina.

Luego, fue indagada acerca de los celos: "Hace dos o tres días que no soy más celosa. No sé el porqué. Pero es verdad", aseguró Valdés, asombrando con su declaración.

"Habrá sido la terapia. Uno va creciendo, uno va evolucionando. Igual nunca fui muy celosa. Y ahora lo estoy siendo menos... Marcelo nunca fue celoso", explicó Guillermina.

Mirá!

Embed