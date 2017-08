Guido Zaffora, panelista de "Infama", se anima a mostrar su faceta de actor y se sube al escenario del Metropolitan Sura con el unipersonal "Algunos no nacieron para ser estrellas". A partir del 16 de septiembre y por cuatro únicas funciones,panelista de, se anima a mostrar su faceta de actor y se sube al escenario delcon el unipersonal





PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con el periodista quien contó sobre esta propuesta: "Estoy muy contento y lo que más felicidad me da es que me dirija Ricky Pashkus que es el uno de la comedia musical. Él fue quien me empujó a hacer este proyecto. Estar en calle Corrientes y en ese teatro Metropolitan para mí es un honor".





guido zaffora 4.jpg





"Es un elenco de lujo, son ocho bailarines y cantantes, músicos en vivo. Y lo que muestra el espectáculo es un conductor en un programa de televisión, con invitados famosos. La gente se va a reír mucho y va ir en trasnoche, los sábados a las 0.30. Digo que va a ser una fiesta este show que creo que va a dar mucho que hablar y va a revolucionar la calle Corrientes", agregó.