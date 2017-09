Silvio Soldán estuvo como invitado en el programa de Susana Giménez y dejó escandalosas declaraciones sobre su relación con Silvia Süller, quien estuvo en el piso gracias a la imitación de Fátima Florez.

Allí su "ex mujer" le recriminó haberla echado de la casa y él no se guardó nada a la hora de responderle. "¡Me hizo la vida imposible! No puedo contar acá las cosas que me hacía esta mujer. El día que yo escriba la historia de mi vida voy a contar todo pero acá no puedo. Me volvía loco", disparó.

Por supuesto, Susana indagó en el asunto y tras negarse Soldán terminó explayándose: "Soy un hombre golpeado por esta mujer. Un día me rompió el escroto. Esto no lo sabe nadie, es primicia. Fue en una suerte de juego, con la rodilla. Me hizo un tajo bastante grande". Rápida de reflejos, la falsa Silvia le retrucó: "Ya lo tenía roto cuando lo conocí".

"Hacíamos lo que hace cualquier pareja, en la intimidad vale todo", explicó el conductor. Luego, contó una anécdota de la época en la que trabajaban juntos en el teatro. Un día no fue nadie a verlos y decidió suspender la obra: "Le dije a mi asistente que hablara con todo el elenco porque no podía pagarles. Y me dijo: 'La única que exige cobrar es tu mujer'. ¡Tuve que hacer una vaquita entre todo el elenco para pagarle! Otra de las cosas que me hizo..."

Lo cierto es que Guido, hermano de Silvia, opinó de la visita de Soldán a lo del programa de la diva, y señaló: "Me pareció genial la imitación que hizo Fátima, felicito a la producción de Susana porque Fátima es una talentosa increíble. No me molesto por el chiste que hizo sobre mí, para nada. Susana y su producción saben que un hombre a esa edad no iba a poder sostener una entrevista de 30 minutos y la aparición de Fátima como Silvia hizo que se extienda por casi 45 minutos porque midió muy bien".

Y después arrojó: "Soldán me pareció poco caballero con esos poemas horribles que les dedica a las mujeres. Los dos sufrieron tras la relación que mantuvieron, pasaron por momentos difíciles y no me parece bien que haya aceptado sabiendo que iría Fátima como Silvia. No me imagino una entrevista con Maxi López y que vaya una doble de Wanda y ni tampoco a Vicuña con una doble de Pampita. Silvio aceptó esa condición porque necesita ser mediático, si Silvia no hubiera existido en su vida él sería parte del recuerdo de la historia de la televisión argentina. Tendría que haber pasado al olvido sino fuera por Silvia y todos los escándalos que él vivió. Él siempre rechazó a Silvia y nunca la quiso volver a ver, pero ahora acepta este paso de comedia con Fátima".

