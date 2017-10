Guido SÃ¼ller se comprometiÃ³ con Tomasito y no invitarÃ¡ a Silvia a la boda

Este jueves, Guido S眉ller y Tomasito pasaron por Confrontados para dialogar acerca de su reencuentro y posterior reconciliaci贸n y, de paso el muchachote que ya tiene 56 pirulos aprovech贸 para pedirle casamiento a su "compa帽ero".

"Tomasito me hizo mucho da帽o, me hizo muchas cosas. Fue cruel, malo, desagradecido. Una porquer铆a". "Tomasito me hizo mucho da帽o, me hizo muchas cosas. Fue cruel, malo, desagradecido. Una porquer铆a".

Luego, habl贸 Tomasito: "Nos llevamos bien, dormimos juntos, pero nunca pas贸 nada. Guido es un compa帽ero".

M谩s tarde, Guido explic贸 por qu茅 decidi贸 pedirle casamiento a Tom谩s: "Si me caso es para que 茅l reciba mi herencia". Y agreg贸: "Silvia S眉ller no est谩 invitada a la boda. Me detesta, igual que los padres de Guido".

Acto seguido, Guido se le declar, 隆con anillo y todo!: "Desde que te conoc铆 siento algo muy profundo que se llama amor". 隆Wow!

