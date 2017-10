Guido SÃ¼ller se comprometiÃ³ con Tomasito: "Es una relaciÃ³n que trasciende el sexo"

Este jueves, Guido Süller y Tomasito pasaron por Confrontados para dialogar acerca de su reencuentro y posterior reconciliación y, de paso el mediático, que ya tiene 56 pirulos, aprovechó para pedirle casamiento a su "compañero".

"El compromiso es real, es cierto, pasa que como siempre, yo no soy una persona muy convencional y el significado del anillo que le puse en el dedo a Tomás es muy abarcativo. No somos pareja, quiero aclarar esto. Hace diez años que lo veo y se me sigue cuestionando".

", manifestó aunque luego se ablandó. Y para completar, mostró su sensibilidad: