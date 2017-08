Cinthia Fernández y sus hijas en el programa de Verónica Lozano, "Cortá por Lozano", por Telefe el pasado viernes. Esto generó polémica y rebote en los medios. Guido Süller lanzó un comentario en Twitter al ver ay sus hijas en el programa deporel pasado viernes. Esto generó polémica y rebote en los medios.





Embed Viendo a las hijas de Cinthia Fernandez en #CortaporLozano .

Dios ,se te van las ganas de tener hijos.

Insoportables ! ... como la madre ... — Guido Suller (@GuidoDioso) 4 de agosto de 2017 Embed Pobre hay gente perdida q no sabe cómo llamar la atención. Lo q importa q mis hijas me quieren y me tienen ❤️ — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) 8 de agosto de 2017





PrimiciasYa.com se contactó con el actor quien aclaró el sentido de su opinión en las redes sociales: "No me imaginaba la repercusión del comentario. Estaba viendo que Verónica Lozano quería entrevistar a Cinthia Fernández y no podía responder ninguna pregunta que le hacía debido a que las niñas interrumpían todo el tiempo. Yo no me voy a meter jamás con un niño, no se puede defender y es un niño, no sabe lo que está haciendo". se contactó con el actor quien aclaró el sentido de su opinión en las redes sociales:





"Se las ve híperactivas, hay un trastorno que se llama hiperquinesia, que no digo que ellas lo tengan porque no soy médico, pero más o menos reúnen las características de estas chicas. Son niños que están todo el tiempo en movimiento, sin parar, que interrumpen y gritan. La crítica en realidad es para la madre porque no le pone límites y les deja hacer cualquier cosa. Estos niños son los que en un futuro cuando van a la escuela tienen problemas porque no prestan atención y molestan a los compañeros porque están todo el tiempo en movimiento", argumentó.







Embed







Y dejó en claro sobre su pensamiento: "¿Quién tiene la culpa? Quien los expone en televisión porque los expones a críticas positivas y negativas. Entonces te la tenés que bancar. Cinthia Fernández las está llevando a la televisión y las está mostrando. Y hay personas que no les gusta o está mal que no pongan límites a sus hijos. En el programa de Lozano no pudo contestar una pregunta".