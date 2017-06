Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25

Guido Kaczka habló en "A todo o nada" de la no nominación a los Premios Martín Fierro de sus programas del Trece.

Si bien está nominado como mejor conductor, Guido no ocultó su bronca por la falta de sus programas en el rubro entretenimientos.

"Me dolió, faltó para el equipo la de entretenimientos. Me dolió, no puedo dejar de decirlo. Es el trabajo que hace el equipo", expresó.

"No la puedo dibujar esta vez, me dolió. También lo hago por todo el equipo. La próxima será", agregó.



Embed



PrimiciasYa.com fue en busca del testimonio del conductor luego de expresar su malestar por este tema al aire y esto nos comentó.





"Es lo que dije ayer. Me dolió que no esté nominado ninguno de los programas de entretenimientos del año pasado. Especial perros, A todo o nada, La mejor elección, etc... Pero por otro lado, estoy feliz con conducir la ceremonia y la nominación a la mejor conducción", aclaró Guido.