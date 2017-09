Guerra declarada entre Esteban Lamothe y Sebastián Estevanez

Como en la farándula escasearan las peleas y los cruces- los hay de todos los gustos- ahora, Esteban Lamothe y Sebastián Estevanez comenzaron su propia guerra en la cual hasta el momento, las ironías son las únicas armas que los grandulones emplearon para dispararse uno al otro.

Todo comenzó con picantes declaraciones que Lamothe disparó durante una entrevista para en Radio Duca Jazz, en la que apuntó contra Estevanez: "En Twitter me dicen que soy feo, que actúo mal, que no se entiende que un tipo como yo con la cara que tengo esté en la tele, que actúo como el orto", arrancó a contar.

Y continuó, súper picante: "Me comparan mucho con el pobre de Sebastián Estevanez. Como si él fuera... Me dicen 'sos el nuevo Estevanez'. Pobre pibe, yo no lo vi actuar porque no miro tele, pero me lo dicen como un insulto", lanzó. Y añadió: "Me dicen que actúo mal y que soy feo. Me chupa un huevo", concluyó.

Las polémicas frases de Lamothe llegaron a Infama y, por supuesto, Sebastián Estevanez se enteró: "Gracias por la prensa gratis", comentó en un mensaje que le mandó a Pía Shaw. Y siguió: "Ustedes saben que yo hago éxitos olvidándome la letra", agregó.

Luego, Sebastián se atrevió a un desafío: "La semana que viene vemos quién gana". "Lamothe es mi nuevo jefe de prensa", concluyó. ¡Tremendo!

Mirá!

Embed