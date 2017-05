Griselda Siciliani: "¿Si estoy sola? No sabría decirte"

Ante los nuevos rumores que la vinculan sentimentalmente con Esteban Lamothe, en Intrusos fueron en busca de la palabra de Griselda Siciliani, luego de que Daniel Ambrosino revelara el encuentro que ambos protagonizaron días atrás al coincidir en un evento. No obstante, más allá de desmentir el flamante rumor, la ex de Adrián Suar sorprendió al deslizar que ya no está sola.

"Sí, nos vimos, nos cruzamos en el Four Seasons. Yo me fui a comer después del teatro y Esteban salía de su presentación del programa. Y sí, nos saludamos. Fue de casualidad, aunque yo ya sabía que él estaba porque mi mejor amigo trabaja ahí en prensa. Me puso muy contenta verlo", contó Griselda en una entrevista Pablo Layus.

Luego, en relación al rumor que sostenía que ambos se habían retirado juntos, buscó ser terminante: "Falso. No pasa nada, no pasó nada. No va a pasar nada. Así que ni esperen porque somos amigos. Me alegré mucho de verlo".

"Nosotros sabemos lo que pasa. Las fantasías de los demás son de los demás", insistió, para abrir la puerta a la pregunta sobre su presunta soltería. Y fue ahí que sorprendió con la respuesta: "¿Si estoy sola? No sabría decirte, pero con Esteban no estoy".

