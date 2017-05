¿Griselda Siciliani llamó al Mago sin Dientes para pedirle disculpas? Acá la verdad

Griselda Siciliani estuvo hace unos días en el piso de " Intrusos " y en medio de la nota lanzó una humorada al ser consultada por el nombre de Pablo Cabaleiro, El Mago sin Dientes , como potencial candidato, fue tajante entre risas.





"No lo conozco, perdón. ¿Mago es el nombre y sin dientes el apellido? Pablo, te pido perdón, no te quise utilizar como ejemplo... ¡pero ponete los dientes, amor! Tampoco te pongas todo porque no tiene sentido tu apellido sin dientes", bromeó la actriz.





PrimiciasYa.com se contactó con Pablo quien se mostró ofendido por las palabras de la protagonista de "Sugar".





"Mirá, sinceramente me sentí ofendido por su comentario de muy mal gusto, sabiendo que hoy por hoy convivimos en una sociedad que el bullying está en todos lados, y este es un claro ejemplo por lo que se dio a entender de que a ella le preocuparía mucho si la vincularan conmigo", expresó Cabaleiro.







"Me dolió ese comentario y me gustaría recibir sus disculpas personalmente ya que al final, además de su comentario, bromeó con que la llame, sabiendo que yo no tengo su número. Me quedaré esperando sus disculpas pero si es personalmente".





"Obviamente le aceptaría sus disculpas pero viéndola a los ojos y preguntándole porque dio ese comentario", finalizó. , finalizó. (Ver nota)





Lo cierto es que este medio puede confirmar que después de aquellas palabras de la actriz y el pedido público de Cabaleiro para que le pida disculpas en persona, hasta el momento ni Griselda ni gente de su entorno se comunicó con él para aclarar sus dichos al aire ese día. ¿Lo hará o ya quedó en el olvido?