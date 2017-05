Griselda Siciliani, en contra del 2x1: "Es un delirio, iré a la marcha con toda mi familia"

Entrevistada por Víctor Hugo Morales, la actriz habló de su apoyo al paro docente y del polémico fallo de la Corte Suprema para bajarle la pena a los genocidas.

"Nací en una familia docente entonces toda la vida y estuve muy atenta a eso. A mí me parecía lo más normal estar en un colegio, escuchar del paro, que mis viejos me explicaran. Mi abuela también es docente, mi tía también. Yo misma soy maestra nacional de danzas, aunque no lo ejercí", arrancó a contar Griselda.

Y agregó: "Nunca me expreso públicamente porque tengo pudores de estar desinformada o de no estar totalmente idónea en algunas cosas pero en el caso del conflicto docente es algo que conozco y puse un recuerdo de las movilización en los 90, de lo que aprendí con eso".

Luego, dejó muy clara su postura sobre el tema: "Es un delirio, ni siquiera se puede reflexionar tanto. Mañana iré a la marcha con toda mi familia, por supuesto. Estamos todos pensando lo mismo. Un delirio, me parece un delirio, algo que no puede ocurrir", opinó.