Griselda Sánchez sobre su último cambio de look: "Hay que animarse, me encanta hacerlo"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Griselda Sánchez mostró enPrimiciasYa.com se contactó con la ex "Gran Hermano" quien explicó los motivos de su fuerte cambio de look. mostró en Instagram su osado cambio de look con el pelo color fucsia.se contactó con la exquien explicó los motivos de su fuerte cambio de look.



"Estoy un poco loca y no me importa nada, tuve el pelo natural largo porque trabajé mucho en Estados Unidos y me cansé, ahora empecé a probar colores y vestuario. La verdad que estoy enloquecida, me encanta, es todo un mundo nuevo. Me súper gusta ir cambiando".





"Instagram y Facebook te censuran mucho las fotos, yo no soy de hacer nunca fotos de mal gusto. Nunca hago fotos de mal gusto y muchas veces me censuran igual, eso me desilusiona un poco. Que no hagan una diferencia entre la mier.. porno y lo erótico artístico", fundamentó. fundamentó.









Sobre la repercusión de su imagen, comentó: "A los nenes y las señoras les encanta el pelo así, todo el mundo me quiere sacar fotos en la calle. Veo como que es raro y lo ven particular. Hay que animarse a hacérselo, a mí me encanta el look. Tengo leopardo a los costados, animal print y arriba un fucsia neón que está buenísimo, tratando de aplicar artes".







"Cuando veo la tele los veo a todos uniformados con el canje del momento, como que no imponen una moda, quiero ver propuestas artísticas. Quiero romper a eso y quiero ponerle color y vida".