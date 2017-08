Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Griselda Sánchez mostró imágenes en Instagram de su drástico cambio de look por trabajo.





La ex "Gran Hermano" dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y contó a qué se debe este cambio de imagen. La ex "dialogó en exclusiva cony contó a qué se debe este cambio de imagen.









"Es para un personaje que voy a hacer para una serie que se llama Asesino que los protagonistas van a ser Mariano Martínez y Mónica Antonópulos", comentó la actriz. comentó la actriz.









"Tengo un personaje muy lindo que es una policía gay. Está muy bueno. Me estoy encontrando con el look, es todo un mundo. Te da otra forma de maquillarte, de vestirte, me siento un pibe y me gusta", añadió.



"Mi hija me dice: mamá, de atrás pareces un pibito. Creo que encontré el look de mi personaje, estoy chocha".