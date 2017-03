Griselda Sánchez: "En la familia apoyamos la diversidad sexual, mi hija está orgullosa de las fotos"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25









PrimiciasYa.com dialogó en exclusiva con Griselda quien contó su postura a favor de la diversidad sexual.







"Es una exposición y hay otras fotos en la que estoy besando a otras chicas. Me copó la idea de incluir a los bisexuales. He ido a varias cosas a nivel nacional. A los bisexuales directamente ni los nombran a veces, mucha gente directamente duda de que existan, entonces con estas fotos apoyando un poco a la bisexualidad. Fueron varias producciones fotográficas. Incluso otras fotos las saco mi hija, otra mi marido... En general en la familia apoyamos la diversidad sexual".





"Mi hija está súper orgullosa de esto. Les contó a todas sus compañeras de colegio. Los chicos de ahora vienen con otra cabeza. Lo veo en la calle, ya chicos de 14 años caminan de la mano y me parece bárbaro. Mientras que la homosexualidad tenga que tener un lugar menos escondido, menos marginal, va a a ser algo mas sano", agregó Gri.





Y cerró sobre su presente artístico: "Estoy haciendo mucho teatro. Me he convertido en una gran actriz (se ríe). Es lo que me devuelve la gente en cada función en una obra de teatro que habla de la dictadura militar en un circo. Es una propuesta bastante interesante ya que contamos lo que pasó en la dictadura en formato de circo. Estoy además en un proyecto fílmico con varios actores pero todavía no puedo contar muchos".