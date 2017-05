Grego Rossello: "Siento que es algo histórico llevar a alguien de las redes a la TV de aire"

Tiene más de un millón de seguidores en Instagram, donde a diario publica divertidos videos donde ninguno baja de las 300.000 reproducciones.

Estamos hablando de Gregorio Rossello (25), comediante, standapero y uno de los fenómenos argentinos en la red social que más creció en este último tiempo.

En diálogo con PrimiciasYa.com, Grego, quien gracias a su éxito 2.0 llegó a ESPN Redes, habló del nuevo desafió que le toca vivir por estos días: su debut en la TV de aire con "Polémica en el bar".





De la mano de Mariano Iúdica, el histórico ciclo volverá en mayo por la pantalla de América TV, y Rossello será uno de los integrantes de la mesa más polémica de la televisión. "Me sorprendió una banda cuando me llamaron, yo voy a estar fijo todos los días ya que el programa saldrá de lunes a viernes a las 20. Será la primera vez que hago televisión abierta, será todo un desafío hacer cable y aire a la vez", señaló.

"Yo vengo de las redes sociales y de toda la vida haciendo casting, pero no se me habían dado las cosas haciendo casting y empecé haciendo los videítos que me dio la posibilidad de estar en ESPN Redes y ahora sumarme a Polémica. Estoy muy agradecido y siento que es algo histórico llevar a alguien de las redes a la TV de aire y a un programa tan conocido como lo es Polémica en el bar. Creo que no se vio eso antes y estoy muy contento aunque también tengo mucho miedo porque es una mesa muy exigente", destacó Grego.

Embed MI VERSIÓN DE "DESPACITO" ES "ME LA NE SA" Te la dedico @justinbieber Dale Like y etiqueta a tus amigos fans de la milanga! ----------------------------------------------------- NEUQUEN Y ROCA NOS VEMOS ESTE FINDE! Una publicación compartida de Gregorio Rossello (@gregorossello) el 17 de Abr de 2017 a la(s) 7:30 PDT





Al ser consultado si alguna vez vio el programa, indicó: "No lo veía tanto antes cuando estaba Gerardo Sofovich porque tuve parte de mi infancia en Estados Unidos, no fui de ver mucha tele. Sí lo he visto alguna vez al programa y le tengo mucho respeto. Es un programa emblemático de la televisión argentina y soy humorista, y sentarme como tal en una pantalla donde la van a ver millones de argentinos es una locura".

Luego contó cómo le llegó la propuesta: "Me la acercaron ellos, los productores de Kuarzo Endemol, y Mariano Iúdica tenía ganas de que yo esté e hicimos una prueba que salió muy bien por suerte".

Embed EL MUNDO ES MÁS FÁCIL PARA LOS LINDOS!! (y talentosos y todo lo que es @benjamadeo ) Etiqueta a tu amiga diosa o amigo fachero que te da consejos que no sirven! #ThorDeLaSalada ------------------------------------------------- El 22 de Abril vamos todos a ver Benja Amadeo a Niceto! La va romper!! A sacar entradas che! Una publicación compartida de Gregorio Rossello (@gregorossello) el 10 de Abr de 2017 a la(s) 4:54 PDT





Con respecto a su llegada a la televisión abierta, manifestó: "Mi llegada abre las puertas a que los productores se fijen ahí porque hay muchos talentos en Internet. Internet salió a matar al intermediario porque ya no hay necesidad de hacer un casting. Tu cámara o tu celular es tu propio estudio y vos sos tu propio canal para mostrarte al mundo. Yo por ejemplo estoy por filmar una película con Érica Rivas y no me pidieron casting porque habían visto mis videos. Es importante aprovechar el espacio que nos da Internet para mostrarte al mundo. Creo que llego en un momento copado del programa con mis 25 años para darle la mirada joven al ciclo, dar la voz de mi generación y tocar temas que por ahí no manejan tanto desde las redes sociales", finalizó Grego.

Cabe destacar que la nueva temporada del clásico creado por Gerardo Sofovich contará también con la participación de Florencia de la V, Baby Etchecopar, Diego Brancatelli y "El Pepo", entre otros.

