Grave denuncia a Ergün: audios y chats de una posible estafa a una Asociación

Ergün Demir está en la Argentina desde hace dos años, desde que arribó para participar del Bailando por un Sueño. Desde el primer momento que pisó el país, supo que quería quedarse. Su amor lo llevó a pedir su documento de identidad argentino para no volver a Turquía.

Alejado de la televisión, el actor de la famosa novela turca Las mil y Una Noches, creo a fines de marzo una Asociación Solidaria a la que llamó ÇayMaThé.

"Estoy viviendo acá por la Asociación ÇayMaThé -cay de 'chai' que hace referencia al té, y mathé, de mate, aclara- que estamos haciendo. Vamos a dar sopa, vamos a hacer concerts para ayudar", señaló Ergün hace unas semanas al sitio Filo News.

"Yo tuve una infancia muy difícil. Ayudar, ser solidario, es algo que siempre hice, no es algo que descubrí en Argentina y lo hago hace 20 años. Lo hice en Francia, en Turquía, ahora en Argentina. También ayudé en África, Rumania, en base a varias experiencias. Disfruto estar acá para ayudar", destacó.

Embed Seguimos con nuestros conciertos solidarios en bibliotecacafe. Los esperamos martes 4 a las 20.30hs Reserva: 48110673 Dayanışma konserlerimize devam ediyoruz. Rezervasyon:48110673 Nous continuons nos concerts de solidarité. Réservation:48110673 Una publicación compartida de ÇayMaThé Asociación (@caymathe) el 27 de Jun de 2017 a la(s) 10:05 PDT





Lo cierto es que en las últimas horas, gente que trabaja con él realizaron una grave denuncia por parte de Ergün y hasta se difundieron audios y chats de una fuerte pelea que tuvo con una mujer que trabaja en la Asociación a raíz del faltante de una importante suma de dinero.

"Todos pusimos plata como cuota social para que se inscriba la Asociación. E incluso se hizo una rifa a través de Quiniela Nacional donde nadie ganó pero se quedaron ellos dos, Ergün y su novia Maria Decicco, con el premio que donó la señora Blanca Úbeda. O sea si el primer y segundo premio no salía iban al tercero, cuarto y así sucesivamente... A Blanca le hicieron pagar todo el año de cuota social, unos 5000 pesos, sin recibo y nada. Y esa plata se la quedó él. Yo lo que reclamo es el buen nombre de todos los que trabajamos ahí, a mí me nombraron secretaria y no estoy de acuerdo en seguir trabajando así", señaló Betiana, quien tuvo la discusión con el actor, en diálogo con PrimiciasYa.com.

Embed Seguimos los cursos de teatro con @erguntino Bedava tiyatro derslerine devam! A fond avec les cours de théâtre! Una publicación compartida de ÇayMaThé Asociación (@caymathe) el 3 de Jun de 2017 a la(s) 10:00 PDT





"En la Asociación se ofrecían cursos de teatro, de francés, de turco, de español para extranjeros y también de canto. Todos dimos nuestro granito de arena y él nos ningunea, a mí hasta me trató de loca y me eliminó del grupo de WhatsApp tras no saber darme explicaciones de lo que falta, se habla también de una suma de hasta 14 mil pesos, pero no sé. Uno trata de creer en la buena fe de la gente. Lo cierto es que se siguen recibiendo donaciones que muy gentilmente la Asociación Árabe e Islámica nos cedió un espacio para recibirlas, pero hace tres meses que están ahí y no se despachan a ningún lado", agregó.

Otra de las personas que trabajan en la Asociación, contó que "Nos sacó plata para pagar los trámites jurídicos de la Asociación y nunca presentó los papeles. Nunca hizo nada. Él dice que fue el abogado quien se quedó con el dinero, pero fue él".

¡Escuchá los polémicos audios de Ergün Demir!

Embed

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino