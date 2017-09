Gran susto para Pitu Blázquez: "En el mismo día una noticia mala y otra..."

De la mano de sus habilidades como acróbata, unidas a una particularidad sensibilidad humana, el exparticipante de Combate Pitu Blázquez decidió poner su talento al servicio de personas con capacidades diferentes, enseñándoles de manera gratuita diferentes disciplinas en la academia donde ejerce como profesor.

Lo cierto es que en la tarde del sábado, en Bahía Blanca, Pitu se llevó un gran susto mientras iba a buscar a algunos de sus alumnos para cumplir un sueño: ver el primer atardecer de sus vidas arriba de un cerro.

Resulta que cuando se trasladaba hacia ese lugar, Blázquez perdió el control de su auto, que se terminó cayendo de un pequeño puente: "En el mismo día una noticia mala y otra buena. No entendía que me había pasado cuando me caí del puente. Fue alrededor de las cuatro de la tarde, por suerte no pasó nada grave porque no iba fuerte. Me dolió un poco el cuerpo por el accidente, pero nada, todo bien".

"Por suerte iba solo cuando sucedió esto, luego mi hermano me ayudó y me prestó su auto para que pueda viajar y poder ir a buscar a mis alumnos. Pese al susto, la experiencia fue increíble, sus caras de ver al atardecer arriba del cerro fue lo más hermoso, cargué uno a uno al hombro. Sirve estar entrenado", indicó.