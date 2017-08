Gonzalo Aziz, notero de la señal de cable TN, fue agredido por un hombre de 40 años aproximadamente cuando cubría en Plaza de Mayo una marcha de organizaciones sociales. El periodista, notero de la señal de cable TN, fue agredido por un hombre de 40 años aproximadamente cuando cubría en Plaza de Mayo una marcha de organizaciones sociales.





Tanto Aziz como camarógrafo fueron lastimados con un tubo de luz que utilizó el agresor, que posteriormente fue detenido por la fuerza policial.





PrimiciasYa habló con el cronista, que relató: "Estábamos trabajando con el móvil de TN en la esquina de Av. de Mayo y 9 de Julio. Cuando faltaban pocos minutos para la una del mediodía, haciendo una salida, el camarógrafo estaba haciendo paneo donde había gente movilizándose".





"Yo estaba relatando lo que él mostraba con la cámara. De repente, siento un estruendo en la cabeza, empiezo a marearme y sentía un tambaleo. En medio del mareo veía polvo blanco. Imaginé que me habían pegado con un cascote", amplió Gonzalo.





Aziz siguió describiendo el lamentable episodio: "Como pasaron segundos y no me dolía, miré para abajo y vi vidrios rotos. Advertí que vi que me habían pegado con un tubo flourescente. Veo una persona que me grita, de unos 40 años, no alcancé a entender qué. No tenía bandera política, era ajeno a la organización".





Para cerrar, reveló: "Los chicos del móvil y la policía lo corrieron, hasta alcanzarlo y quedó detenido. El hombre una vez que me agrede, con el pedazo de tubo que le queda en la mano es pegarle al camarógrafo en el brazo. Le generó un pequeño corte. A mí me generó un pequeño corte en la oreja izquierda".