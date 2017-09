Gladys "La Bomba" Tucumana fue eje de una fuerte polémica anoche en el "Bailando" tras cruzarse con Micaela Viciconte y cuestionar el rating de "Combate", ciclo donde se hizo popular la rubia. También estuvo presente Tyago Griffo. fue eje de una fuerte polémica anoche en eltras cruzarse cony cuestionar el rating de, ciclo donde se hizo popular la rubia. También estuvo presente





PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con la cantante tropical quien se refirió a este tema que copó las redes sociales con fuertes palabras de los fans del ciclo del 9.





"La verdad que no me interesa. Así como una de las participantes del programa tiene derecho a opinar de mi vida privada, de si estoy atendida o no por mi marido, así lo dijo, si mi hijo es homosexual o no, así como ella tiene derecho a opinar de mi vida, estamos en un país libre, pero lamentablemente a veces el hablar hace daño. En este caso es el juego que estamos jugando ella y yo", comentó Gladys.





gladys la bomba tucumana 2.jpg



"Realmente yo tengo muchísimos seguidores lo que pasa que mis seguidores no son agresivos ni atrevidos. Lo único que tengo para decir es eso y la verdad es que el programa mide eso, yo no puedo hacer nada para cambiarlo. No puedo hacer nada para que el programa mida más. Todos sabemos que las redes sociales son las que acompañan al programa y la mujer adulta esta", argumentó, sobre lo que dijo del rating del programa donde surgió Viciconte.



"Es una mujer adulta, no es una niña, que trata con adolescentes, y los adolescentes a veces se dejan llevar por su líder. Y en este caso ella es su líder. Quizás están mal guiados y tendrían que ponerse un poco más los padres a controlarlos. Si a mi me ven agresiva, me gustaría que cualquiera de esos papás de esos adolescentes estén en mi lugar cuando alguien hable mal de sus hijos o los ofenda".