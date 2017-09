Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Gladys "La Bomba" Tucumana y "El Polaco" Ezequiel Cwirkalukpodrían protagonizar un espectáculo teatral juntos en el verano 2018. El trascendido corrió hace unos días e indicaba quepodrían protagonizar un espectáculo teatral juntos en el verano 2018.





PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con este medio sobre esto y aclaró que aún no está confirmada su presencia en teatro.





"No firmé nada, ojalá sea cierto. Todavía no tengo ninguna novedad ni firmé en absoluto nada. Aún no habló nadie para nada y mucho menos firmar, nada que ver. Me encantaría, me gusta mucho el teatro, ojalá sea verdad. Pero por ahora no. Sí me gustaría muchísimo", explicó La Bomba.





"Bailando 2017". Cabe recordar que este año la cantante tropical tuvo un nivel muy alto de exposición mediática en el





Habrá que ver si finalmente es convocada por algún productor teatral. Por el momento parece que no.