Gladys "La Bomba" Tucumana: "Me tildaron de quilombera y problemática por defender a mi hijo"

PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con la cantante tropical quien se refirió a este inesperado duelo con la mamá de la rubia.

"Con esta señora pasó lo que todo el mundo ha escuchado. La verdad no me llega una palabra tan necia y tan discriminativa como la que tuvo la señora. Es una gran discriminación a otro ser humano, a otra mujer y a una madre. En ningún momento ninguna persona que estuviera en el piso habló mal de su hija como para que ella se sintiera tan mal. Yo tuve que soportar y tolerar que me tildaran de quilombera por defender a mi hijo pero porque hablaban de mi hijo como persona, tuve que tolerar un millón de cosas", aclaró Gladys.



"Es un baile, no es cuestión de vida o muerte, hay gente que no lo entiende. Es un baile, no sé quién es más ignorante. Yo si me tengo que ir ahora me voy a mi casa tranquila. Es más, me quiero ir a mi casa pero la producción no me lo permite, ya se los dije dos o tres veces y no quieren que me vaya".





"Lo de la mamá de Laura la verdad es lamentable porque nadie estaba hablando mal de su hija, ni de su vida privada para que se enojara de la manera que lo hizo y tratar a una mujer y madre como ella de ignorante. Me dolió, es muy feo eso. Eso habla justamente de quién es uno como persona, yo nunca traté a nadie de ignorante. A mí ahí todos me trataron de ignorante, será porque hago música para gente de clase media baja y ellos son de otro elite y me tratan de ignorante, negro o grasa", fundamentó.





"No entiendo por qué todos en mi contra cuando tendrían que apoyar a una mujer que es agredida por todos todo el tiempo: por los participantes, por la gente... Yo soy una laburante y jamás le falté el respeto a nadie, busquen en mi historial a ver si alguna vez tuve un problema. Es la primera vez que estoy tan mediática pero porque me indignan que me maltraten: ¿Por qué voy a permitirlo? Es muy triste que la sociedad esté así y es muy triste que la gente que comparto un programa de televisión. Yo tengo una vida antes y la voy a seguir teniendo después del programa. No soy un cuatro de copas ni tampoco soy mala ni atrevida. Siempre me brindé al público, cantar y llevar alegría", expresó la artista tropical sobre su polémico presente en el programa.