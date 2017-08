Gladys hizo llorar a todos con su dura historia y después se peleó con Rocío Robles

Días atrás, en el programa de Mirtha Legrand, Gladys "la Bomba" Tucumana, reveló con detalles el calvario que vivió en su infancia por su padre golpeador.

"Mi madre es todo. Nos robó de este papá golpeador. La mataba a golpes, la dejaba ensangrentada, tirada, y todos los hermanitos empujábamos la puerta, que le veíamos la cabeza de abajo, tiraba en el baño. Fue muy feo, mi madre se escapó de él y nos dejó con él, y él nos golpeaba mucho", contó dejando a todos impactados por su dura historia.

"Yo andaba descalza, por la calle. Mi padre fue un asesino. Era un golpeador. Me dejó marcada para toda mi vida. Nos ponía horas arrodillados en el maíz...", contó en el ciclo de El Trece.

Este martes, la participante del Bailando volvió a mencionar el tema a pedido de Tinelli y causó verdadera conmoción con su relato.

Con los ojos empañados en lágrimas, la cantante tropical aseguró que aquellas durísimas circunstancias le forjó la personalidad y la ayudó para convertirse en una figura.

"Me siento orgullosa de haber sido una chica pobre y de una villa y que hoy esté en tu pista", le decía Gladys al conductor.

Luego, tras el baile, destrozó a Rocío Robles: "Es hermosa, pero a veces no solamente lo físico es lo más importante. Yo soy chapada a la antigua, tengo una crianza a la antigua. Me cae raro que diga cómo le gusta y que la novia de mi hijo cuente esas cosas. A mí no me gusta", lanzó.

