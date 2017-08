Gladys Florimonte debió ser hospitalizada: "Me quebré la muñeca, pero estoy bien"

La actriz y comediante pasó por la Clínica Suizo Argentina acompañada por Alejandra Benevento, jefe de prensa, entre otras personas de su entorno más íntimo.

gladys1.jpg

Esto le contó la artista a este medio: "Me caí paseando a Martita y me quebré la muñeca, pero estoy bien. Esta noche iré al teatro Astros a trabajar, aunque hoy no pude estar en la grabación del programa de Lanata. Es el dolor de una caida solamente".

debió ser hospitalizada en la tarde del viernes debido a un accidente que sufrió en su casa, cuando cayó por las escaleras tras tropezarse con su perra