Gisela R. Méndez: "Con Maradona arrancó en una relación de amistad y luego compartimos otras intenciones"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Gisela Ramírez Méndez es la bailarina de carnaval que se hizo conocida en los medios luego de unos audios fuertes que intercambió con Diego Armando Maradona.





"me dicen antorcha". (Ver nota) La morocha dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com sobre la viralización de este material en donde Diego se define como





Gisela confirmó que luego de la viralización de los audios gente del entorno cercano al ex astro del fútbol se comunicó con ella.





"Sí, obviamente que me llamaron ni bien surgió todo. Me preguntaron: ¿Qué es esto? ¿Qué fue lo qué pasó?. No se lo tomó para nada bien. Yo estaba en un shock de nervios por toda la información que tenía el teléfono. Me dijeron que esto no se divulgue más, que no se haga más grande que ahora ya está", comentó la morocha.