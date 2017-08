Gisela Marziotta: "No esperaba quedar en la lista, realmente me sorprendió"

Gisela Marziotta está quinta en la lista de candidatos a diputados nacionales del Frente de Unión Ciudadana. La periodista será candidata por el kirchnerismo en la Capital Federal.

Marziotta conduce el programa "La primera página" los sábados por radio AM 750 y comparte grilla con Víctor Hugo Morales y Alejandro Dolina. En las redes sociales se ha mostrado muy crítica con la gestión de Mauricio Macri.

También era panelista de 23PM, programa que se emite por Canal 9 con la conducción de Maximiliano Montenegro, y ayer se despidió del ciclo. En diálogo con PrimiciasYa.com, señaló: "Ayer hice como una despedida del programa, 23PM, me parece que tiene que ver con un planteo ético porque cuando me contratan yo no era candidata. Y ese espacio podía ser como malinterpretado ahora con una candidatura explícita como para hacer campaña. Me parecía como lo más honesto y más ético para dedicarme de lleno a la política al margen que seguiré con mi programa de radio".

"Una campaña requiere mucho cuerpo, mucho tiempo y el estar ahí. Yo quiero ser muy responsable con esto nuevo y con todo lo que yo vengo construyendo con el periodismo. Me pareció que estaba bien hacer lo que hice anoche cuando finalizó el programa, en despedirme", destacó.

Con respecto a cómo lo tomaron sus compañeros, dijo: "Mis compañeros estaban contentos respecto a la decisión pero sorprendidos. Me parece que todos coincidimos en la decisión y más que nada porque no era mi programa, si hubiese sido la conductora era diferente".

¿Esperabas quedar en la lista? "No, la verdad que no. Por un momento pensaba que existía la posibilidad porque en su momento me había consultado y yo estaba de acuerdo pero yo no estaba trabajando para eso. Desde mi lugar de periodista yo siempre aportaba lo mío a ciertas causas por decir de alguna manera. Pero fue bastante sorpresivo y estoy muy agradecida porque es un momento muy importante para participar y sumarse, y que quede claro que en octubre se le pueda poner un freno a Macri. No coincido con las ideas de este gobierno, más allá que no hay que volver a cometer errores".

"La realidad que se vive, la cual me llevó a tomar esta decisión, es realmente preocupante. Desde el 10 de diciembre hasta ahora lo único que se hizo fue destruir lo que se había construido. Por eso es muy importante poder participar y ponerle el cuerpo para poner un freno a lo que se viene haciendo hace 18 meses. Todo lo que se destrozó es lo que nos afecta desde lo social y económico. Desde todos los ámbitos la gente la está pasando mal. Esta es la oportunidad para decirle a Macri no nos gusta lo que estás haciendo. Nosotros somos los únicos representantes de la oposición real que se opone. Espero poder comunicar desde la campaña lo importante que son estas elecciones para poder frenar lo que se viene llevando adelante en todos estos meses", finalizó Marziotta.

