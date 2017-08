Gisela Bernal: "Mi hermana es incapaz de escribir un comentario semejante"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Barby Silenzi se mostró dolida por los comentarios en redes sociales contra su hija Elena y se refirió a un supuesto tuit que habría realizado la hermana de Gisela Bernal, Any Pereyra. se mostró dolida por los comentarios en redes sociales contra su hijay se refirió a un supuesto tuit que habría realizado la hermana de





"Igualita a la horrorosa de la madre", sostenía ese mensaje. Silenzi se quebró al aire en "La previa del show" al hablar de las burlas a su hija.





PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Gisela Bernal quien aclaró: "Mi hermana no la conoce a Barby. Personalmente no se vieron nunca cómo se dijo, ya que ella vive en Jujuy y no estuvo en el cumple número 3 de Ian".



"Yo creo que una mamá que está pasando un mal momento con algo tan grave como lo que le pasa a la hermana de mi hijo puede decir cualquier cosa. Hay que entenderla ya que es muy grave. Yo fui la primera en solidarizarme al respecto con Francisco. Me parece una barbaridad el bullying en la vida, pero en redes sociales es de terror".





"El miércoles lo aclaré en Intrusos: mi hermana no maneja Facebook hace tiempo ya. Es incapaz de escribir un comentario semejante. En mi familia repudiamos absolutamente cualquier acto en contra de un niño. Yo tengo un hijo, mi hermana dos. Hemos sufrido en carne propia el maltrato en redes sociales, con lo cual es imposible realizar un acto tan espantoso como ese", finalizó Gisela. finalizó