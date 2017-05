Gisela Berger tras los dichos de Scioli en A24: "Él quería que me haga un aborto"

Este miércoles por la noche, Daniel Scioli estuvo en el programa que Jorge Rial conduce por A24 y mientras hablaba sobre el escándalo que originó Gisela Berger cuando acusó de haberle sido infiel con Sofía Clerici, el político soltó una bomba inesperada anunciando que la modelo estaba embarazada.

"No hay ninguna tercera en discordia. Separemos y diferenciemos bien las cuestiones. Clerici es mi amiga. No pasó nada. Es verdad que ella manda videos para promover su ropa interior. No fue ni es mi amante. Esa noche fui a jugar al fútbol, eso es verdad. Lo hablé con Gisela, está muy sensible y entiendo que haya reaccionado así. Le pedí que me disculpe. Estamos pasando un desafío hermoso...", tomaba carrera Scioli..

"A los 60 años vuelvo a ser padre. Que Dios me ilumine. Gisela está embarazada y es normal que pase esto (el enojo de la modelo) porque tiene su sensibilidad", decía en el programa del Intruso.

Primiciasyacom se comunicó de inmediato con Gisela Berger y la modelo fue tajante: "Es una locura todo lo que está diciendo. Él quería que me haga un aborto", aseguró la modelo. Ante la consulta de si accedió a su pedido, Berger completó: "Obvio que sigo (embarazada), pero él está hablando como si fuera el padre feliz cuando no es así".

"Cuando yo apenas le doy la noticia, la reacción de él y lo que me dice es: `es una cagada... ¿no hay algo para hacer?´. Durante mucho tiempo me dijo eso. Se refería a un aborto. Yo no puedo creer ahora de la manera que lo dice. No sabía que iba a dar esta noticia. Estuve tres meses sin poder contarle a nadie. Cuando yo se lo cuento su reacción fue que era una cagada, que esto era una cagada y me repetía si no había algo para hacer. No me llamó más. Me pidió disculpas y no me llamó más. Después pasó esto con esta chica también... no entiendo nada, estoy en shock", ratificó.

