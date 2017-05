¡Gimena Accardi se vengó de Nicolás Vázquez!

Todo empezó el año pasado, cuando en medio de su programa, Como anillo al dedo, Nico Vázquez hizo una pausa y le declaró su amor a la actriz Katheryn Winnick, que es la protagonista de Vikingos con su personaje de Lagertha.

Lo increíble del caso es que la talentosa estrella se hizo cargo de las palabras de su admirador y, a través de un video, lo invitó a viajar para conocerla.

El propio Vázquez, en pareja con Gimena Accardi, subió a las redes el video del saludo que le manda la hermosa actriz: "Hola Nicolás, soy Katheryn Winnick de Vikingos, hago de Lagertha. Gracias por el mensaje, realmente tenes unos ojos hermosos. Bueno, espero verte en el set. ¿Por qué no te subís a un avión? ¿Por qué no venís a visitarme? ¿Por qué no te das la oportunidad de ser un Vikingo, y mi escudero y guerrero personal?", expresó la mujer.

Pero ahora, Gimena cobró venganza y le recordó a Nico que en diciembre del año pasado, ella había recibido un mensaje de Rollo, uno de los nórdicos interpretado por Clive Standen .

Por si no lo vieron hoy en #ComoAnilloAlDedo

Hace unos meses mi amigo @gonastobiza me sorprendio con la respuesta de @katherynwinnick al mensaje que yo le mande en vivo en los ultimos programas de #ComoAnilloAlDedo. Lo comparto con ustedes. Otro ejemplo que la humildad te hace mas grande. Gracias @katherynwinnick por tus hermosas palabras. Mi admiración hacia vos, sos una excelente actriz.