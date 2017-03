Gianinna Maradona sobre los rumores de romance con un cantante: "La verdad es que..."

Una de las hijas de Diego Maradona explicó que no se encuentra en pareja con nadie en particular, que está completamente sola. Esto se da en medio de los rumores que la vinculaban con un cantante de cumbia.

Gianinna Maradona está soltera desde hace un tiempo ya y no paran de vincularla con varios personajes del ambiente.

Esta vez, surgieron rumores que estaba comenzando un romance con Ezequiel Lanccioni. Sin embargo, ella lo volvió a desmentir.

En diálogo con PrimiciasYa.com, Gianinna manifestó: "No sé de quién me estás hablando. Ni lo conozco. La foto en la que estamos juntos debe haber sido el día del recital del Polaco en el Luna Park, que me saqué fotos con varias personas".

Ezequiel





Lanccioni, en una entrevista con Informadisimos, había contado: "Nos conocimos una vez en una fiesta privada, hace dos o tres meses atrás. Ella estaba sola y tomamos algo. Pegamos buena onda y la pasamos muy bien. No nos volvimos a ver por ahora, pero tenemos comunicación", indicó Lanccioni.

Luego, cuando le consultaron si había pasado algo más, indicó: "Hubo algo... Hubo unos besos, pero quedó todo ahí. Es poco caballero decir si hubo algo más, prefiero guardármelo para mí. Es buena chica y me gusta".

Sin embargo, Gianinna aseguró que todo lo que dijo no es verdad y quedó sorprendida por las declaraciones que realizó el muchacho: "No tengo ni idea de quién es, esa es la verdad. Te juro que estoy sorprendida por lo que dijo (risas)".

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino

Embed