Georgina Barbarossa habló del robo en Ezeiza: "Mi hermana se va con un feo recuerdo"

el robo de una cámara fotográfica que habría sufrido su hermana en Ezeiza, cuando esperaba para volver a España, donde vive hace ocho años. Georgina Barbarossa fue quien comentó en las redes sociales sobreque habría sufrido su hermana en Ezeiza, cuando esperaba para volver a España, donde vive hace ocho años.





PrimiciasYa.com se comunicó con la actriz y animadora para que ampliara detalles del desagradable episodio que le tocó vivir.





"Fue un instante, donde nos paramos para saludarnos y no nos dimos cuenta. Ella se iba de viaje, vino a ver a mi madre que cumple 88 años. Al volver, iba a hacer muestra en España de las fotos en Argentina", comenzó.





Luego amplió: "Siempre le decimos que no la use para que no le arranquen la cámara y ahora pasa esto. No está acostumbrada ella, se fue en 2009. Embarcó a las 23hs y me quedé yo ocupándome de recuperarla".

"Mi mamá esta descompensada. Tengo la denuncia y hable con la policía aeroportuaria. Derivaron todo a a una fiscalía de Lomas de Zamora".

Afortunadamente, le contaron que justo en esa zona, queda todo filmado: "Ahí hay una cámara, está la grabación. Está con presión alta mi mamá. Hay cosas peores, me han matado un marido en 2001, no es algo político, no es Macri ni Kirchner, es algo que crece siempre. Ella vive en Sevilla. Tiene los recuerdos en su corazón. Apelo a que el ladrón o ladrona deje los chip y la memoria en un sobre en un canal a nombre mío".





Cerró: "Se puede reponer pero son muchos años de trabajo. Además, ella se lleva un feo recuerdo de Argentina. Ojalá podamos ver y reconocer al ladrón. Nunca perdemos las esperanzas".